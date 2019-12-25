На Рубинштейна петербуржцы обыграли гусар в карты

Иммерсивное действие было приурочено к премьере нового комедийного сериала “Гусар”.

В минувшую пятницу, 2 октября, в Петербурге прошло иммерсивное действие "гуляем по-гусарски". Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Так, улица Рубинштейна на два часа превратилась в настоящий светский Петербург. Там гусары отпускали разным дамам комплименты, играли в общественных заведениях в карты и дрались на саблях.

Не знала, что на Рубинштейна я вот так случайно окажусь в том самом XIX веке, где такие приятные молодые люди в гусарских мундирах буду сравнивать мою фигуру с саблей, а глаза с цветом бездонных океан вина петербурженка Ольга Коробкова

Отмечается, что иммерсивное действие было приурочено к премьере нового комедийного сериала "Гусар".

Ранее мы сообщали о том, что День космоса пройдет в Петропавловской крепости.

Фото:предоставлено организаторами