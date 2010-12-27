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На Рижском проспекте обрушились строительные леса
Сегодня, 16:20
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EvaRaskol

На Рижском проспекте обрушились строительные леса

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Пострадали трое рабочих.

Днем 22 июня в центре Петербурга обрушились строительные леса. Происшествие случилось во время ремонта фасадов пятиэтажного здания на Рижском проспекте, 51. Конструкции рухнули из-за падения подвижного подъемника. 

По данным ГУ МЧC по Петербургу строительные были выставлены на высоте трех этажей. В момент падения на них находились трое рабочих. Мужчин госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе со множественными переломами. 

Ранее Piter.TV сообщал, что в аварии на севере Петербурга пострадало два человека.

Фото: Pixabay

 

Теги: обрушились строительные леса, петербург, стройка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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