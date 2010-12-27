На Рижском проспекте обрушились строительные леса

Пострадали трое рабочих.

Днем 22 июня в центре Петербурга обрушились строительные леса. Происшествие случилось во время ремонта фасадов пятиэтажного здания на Рижском проспекте, 51. Конструкции рухнули из-за падения подвижного подъемника.

По данным ГУ МЧC по Петербургу строительные были выставлены на высоте трех этажей. В момент падения на них находились трое рабочих. Мужчин госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе со множественными переломами.

Ранее Piter.TV сообщал, что в аварии на севере Петербурга пострадало два человека.

Фото: Pixabay