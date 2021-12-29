Видео: во дворе-колодце на Пушкинской прорвало трубу

По словам очевидцев, водная струя достигала 5 этажа.

В пятницу, 14 января, на Пушкинской улице во дворе-колодце дома №1 прорвало трубу. Мощная струя била вверх, по словам очевидцев, она достигала 5 этажа. Об этом сообщили в социальных сетях.

По словам свидетелей, окна жильцов пострадали. В пресс-службе "Теплосети" ответили, что восстановление циркуляции и перевод потребителей в штатный режим работы запланированы на 21:00. Ответственность предприятия застрахована. Весь реальный ущерб будет возмещен.

Позже в "Теплосети" добавили, что специалисты раньше времени устранили течь и заменили более двух метров ненадежного участка трубопровода. Систему отопления перевели в штатный режим.

Ранее в Доме Бака обвалились трубы водостока из-за льда. В публикации уточнили, что трубы меняли в ходе капитального ремонта.

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