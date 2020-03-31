На Пугаревском карьере петербурженка упала с обрыва

Сейчас пострадавшая находится в больнице.

Во Всеволожском районе Ленобласти девушка сорвалась с обрыва и пострадала. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

В субботу, 17 июля, купальщица вместе с молодым человеком фотографировалась на обрыве Пугаревского карьера. В какой-то момент она оступилась и упала вниз. Пострадавшую доставили в больницу. Информация о состоянии здоровья пациентки уточняется.

Ранее на Piter.tv сообщили, что петербуржец нырнул в Финский залив и поранил ноги об винт катера.

Фото: Piter.tv