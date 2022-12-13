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На Приморском шоссе в ДТП пассажирка разбила лицо

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Машина врезалась в дорожную технику. 

В районе Лисьего носа в сторону Северной столицы иномарка влетела в дорожную технику. Инцидент произошел на Приморском шоссе. Об этом сообщили в tg-канале "Петербург с огоньком".

Инцидент произошел сегодня, 22 марта. Водитель "Соляриса" был пристегнут.  Мужчина отделался испугом. В ДТП пострадала пассажирка. Женщина вышла из машины на собственных ногах, но с разбитым лицом. 

Обстоятельства случившегося уточняются. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: автобус влетел в поребрик у остановки на Балканской площади.

Видео: Телеграм / Петербург с огоньком

Теги: дтп в лисьем носу, пассажирка разбила лицо, приморское шоссе
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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