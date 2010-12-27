Безработный петербуржец отобрал у мигранта почти 100 тысяч рублей

Грабитель заманил жертву под предлогом продажи мобильного телефона.

Поздно вечером 29 октября в полицию Приморского района обратился 31-летний гражданин одной из среднеазиатских республик и заявил об ограблении. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел возле дома №46 по Приморскому проспекту. Потерпевший рассказал, что грабитель заманил его на встречу под предлогом продажи мобильного телефона. Распылив в лицо перцовый баллончик, злоумышленник отобрал у своей жертвы 97,5 тысяч рублей.

Спустя час сотрудникам ГИБДД во время патрулирования удалось задержать подозреваемого у дома №54 по Приморскому проспекту. Им оказался 18-летний безработный. Похищенные деньги изъяты. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV