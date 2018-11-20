На Приморском проспекте обчистили магазин электроники

Грабитель отжал пластиковую дверь и унес с собой смартфоны.

Вечером 5 февраля неизвестный мужчина проник в магазин DNS, расположенный в торговом центре "Питерлэнд" на Приморском проспекте, отжал пластиковую дверь и похитил смартфоны, которые были выставлены на витрине. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел около 23 часов. Сигнал тревоги поступил в охранное предприятие в 23:01. До магазина стражи порядка добирались целых 37 минут.

Ущерб от действия вора пока не оценили. Полиция изъяли записи с камер внутреннего наблюдения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: pixabay.com