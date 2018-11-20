Молодой петербуржец лишился дорогой сумки на Благодатной улице

Парень оценил ущерб в 25 тысяч рублей.

Во вторник, 5 февраля, в полицию Петербурга обратился 27-летний мужчина и заявил об ограблении. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Потерпевший рассказал, что возле дома №69 по улице Благодатной на него напали неизвестные. Грабители распылили в лицо жидкость из газового баллончика, отобрали дорогую сумку и скрылись с места происшествия на машине. Мужчина оценил причиненный ущерб в 25 тысяч рублей.

По факту случившегося началась проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: pixabay.com