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На Прачечном и Эрмитажном мостах стартовал ремонт
Сегодня, 11:38
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На Прачечном и Эрмитажном мостах стартовал ремонт

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Сначала специалисты выполнят работы с воды, а затем займутся  остальными элементами сооружения.

На Прачечном и Эрмитажном мостах начался ремонт. Об этом сообщили сегодня, 28 февраля, в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Работы будут разделены на этапы. Сначала специалисты выполнят работы с воды, а затем займутся  остальными элементами сооружения.

Строителям предстоит отреставрировать своды мостов и гранитных плит тротуаров и ступеней. Специалисты очистят гранитную облицовку, выполнят расшивку швов. В план работ входит и замена гидроизоляции. Подрядчику предстоит обновить асфальтобетонное покрытие. Проект сдадут к началу  2025 года.

Ранее мы писали, что в 2024 году в Петербурге отремонтируют более 100 км дорог.

Фото: Telegram / Дороги и мосты Петербурга

 

Теги: прачечный мост, ремонт мостов, эрмитажный мост
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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