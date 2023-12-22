На Прачечном и Эрмитажном мостах стартовал ремонт

Сначала специалисты выполнят работы с воды, а затем займутся остальными элементами сооружения.

На Прачечном и Эрмитажном мостах начался ремонт. Об этом сообщили сегодня, 28 февраля, в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Работы будут разделены на этапы. Сначала специалисты выполнят работы с воды, а затем займутся остальными элементами сооружения.

Строителям предстоит отреставрировать своды мостов и гранитных плит тротуаров и ступеней. Специалисты очистят гранитную облицовку, выполнят расшивку швов. В план работ входит и замена гидроизоляции. Подрядчику предстоит обновить асфальтобетонное покрытие. Проект сдадут к началу 2025 года.

Ранее мы писали, что в 2024 году в Петербурге отремонтируют более 100 км дорог.

Фото: Telegram / Дороги и мосты Петербурга