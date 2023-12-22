Работы по ремонту сводов Прачечного моста стартуют 15 февраля

С 15 февраля по 15 октября водители не смогут проехать по набережной реки Фонтанки.

ГАТИ выдала ордер на обеспечение работ по ремонту гранитных элементов сводов Прачечного моста. Об этом сообщили в пресс-службе инспекции сегодня, 14 февраля.

Специалисты очистят гранитную поверхность, выполнят герметизацию швов между блоками, проведут работы по устройству вставок из камня.

На четной стороне набережной реки Фонтанки около переправы появится временный строительный городок. Из-за работ с 15 февраля по 15 октября водители не смогут проехать по набережной реки Фонтанки. А вот движению пешеходов работы не будут препятствовать. Тротуар вдоль реки остается открытым.

Заказчиком работ стал СПб ГБУ "Мостотрест". Исполнителем является АО "ТСНРУ". Работы сдадут 15 октября.

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Фото: Telegram / ГАТИ|Правительство Санкт-Петербурга