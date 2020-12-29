На Полюстровском проспекте 20 спасателей тушат однокомнатную квартиру

В Калининском районе Петербурга вспыхнула однокомнатная квартира. Об этом в воскресенье вечером, 19 сентября, сообщили в Главном управлении МЧС России по Петербургу.
На Полюстровском проспекте в доме 35 загорелась комната площадью 14 квадратных метров. Сообщение о пожаре поступило в 17:47, менее чем через полчаса в 18:11 огонь был ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало.
На борьбу с огнем отправили 20 пожарных специалистов и 4 спец.машины.
Ранее на Шафировском проспекте горит автосервис.
фото: Piter.tv
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