На Полюстровском проспекте 20 спасателей тушат однокомнатную квартиру

Информации о пострадавших не поступало.

В Калининском районе Петербурга вспыхнула однокомнатная квартира. Об этом в воскресенье вечером, 19 сентября, сообщили в Главном управлении МЧС России по Петербургу.

На Полюстровском проспекте в доме 35 загорелась комната площадью 14 квадратных метров. Сообщение о пожаре поступило в 17:47, менее чем через полчаса в 18:11 огонь был ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало.

На борьбу с огнем отправили 20 пожарных специалистов и 4 спец.машины.

Ранее на Шафировском проспекте горит автосервис.

фото: Piter.tv