На Шафировском проспекте горит автосервис

Внутри здания находятся автомобили.

В Красногвардейском районе Петербурга произошел пожар в автосервисе. Об этом cообщили в пресс-службе МЧС города 19 сентября.

Около 13:54 в службу спасения поступила информация о возгорании в доме № 10, корпус 4, по Шафировскому проспекту. Выяснилось, что в автосервисе площадью 800 квадратных метров пламя охватило четыре бокса. В здании находятся автомобили.

Спасатели МЧС уже отправились на операцию по ликвидации пожара. На данный момент устанавливается площадь возгорания. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее на Piter.tv сообщили, что ночью пожарные около 2,5 часов боролись с огнем в Павловске.

Фото: Piter.tv