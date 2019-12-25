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На Шафировском проспекте горит автосервис
Сегодня, 14:38
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На Шафировском проспекте горит автосервис

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Внутри здания находятся автомобили.

В Красногвардейском районе Петербурга произошел пожар в автосервисе. Об этом cообщили в пресс-службе МЧС города 19 сентября. 

Около 13:54 в службу спасения поступила информация о возгорании в доме № 10, корпус 4, по Шафировскому проспекту. Выяснилось, что в автосервисе площадью 800 квадратных метров пламя охватило четыре бокса. В здании находятся автомобили. 

Спасатели МЧС уже отправились на операцию по ликвидации пожара. На данный момент устанавливается площадь возгорания. Сведения о пострадавших не поступали. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что ночью пожарные около 2,5 часов боролись с огнем в Павловске.

Фото: Piter.tv

Теги: горит автосервис, мчс, пожар на шафировском, шафировский проспект
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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