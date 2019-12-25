На пешеходном переходе Политехнической улицы иномарка сбила мужчину

С места ДТП машина скрылась.

Около 11.20 в пятницу, 19 июня, на Политехнической улице произошло ДТП: иномарка сбила мужчину на "зебре" и скрылась с места происшествия. Как сообщил "Дорожный инспектор" "ВКонтакте", нарушитель сидел за рулем "Мицубиси".

Отмечается, что машина двигалась по встречным трамвайным путям, а под колесами иномарками напротив дома №20 по Политехнической оказался 62-летний местный житель. Мужчину госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Инспекторы разыскивают водителя "Мицубиси" и свидетелей ДТП.

В комментариях под постом в соцсетях другой автомобилист отметил, что этот пешеходный переход – "плохое место".

Сам там чуть не сбил женщину (ехал по трамвайным, она бежала между машин, когда машинам уже загорелся зеленый). Хорошо ехал медленно и она остановилась передо мной, но было близко. автомобилист

Ранее мы писали, что мотоциклист сбил пешехода на Приморском проспекте.

Фото: Дорожный инспектор / "ВКонтакте"