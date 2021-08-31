На Подольской улице прорвало трубу

Из-под земли забил фонтан. Водителям не придется везти машины на автомойку.

Сегодня утром, 21 мая, в Адмиралтейском районе произошла коммунальная авария. Фонтан забил прямо из-под земли. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Трубу прорвало на Подольской улице у дома № 16. Однако горожане уже привыкли к подобным инцидентам. Они с юмором отреагировали на ситуацию. Подробности случившегося уточняются.

Бесплатная мойка машин.

Ранее на Piter.tv: cнаряд времен ВОВ нашли на улице Генерала Симоняка.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб