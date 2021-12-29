На Плановой улице 9 домов остались без горячей воды

В Металлострое сразу на двух улицах прорвало трубу.

В Металлострое произошла вторая коммунальная авария за день. Об этом сообщили в группе администрации Колпинского района сегодня, 15 января.

На Плановой улице у дома № 10 прорвало трубу, после чего в девяти домах пропало отопление. Батареи обещают включить завтра, 16 января, около 4:20 утра. Известно, что на место аварии уже приехала спецбригада.

Ранее мы сообщили, что в Колпинском районе из-за прорыва трубы на Центральной улице жильцы остались без тепла и горячей воды. Им обещают "потепление" сегодня к ночи.

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