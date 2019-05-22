Рабочие заменят асфальт на Планерном путепроводе

В связи с этим движение транспортных средств будет ограничено до 7 августа.

Со вторника, 20 июля, по 7 августа текущего года будут действовать ограничения движения транспортных средств на Планерном путепроводе, сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Так, с 20 по 24 июля сузят полосу движения в сторону улицы Оптиков. С 25 июля ограничения действовать не будут. С 26 июля по 1 августа на путепроводе введут ограничения с сохранением 3,5 м в обе стороны движения. С 1 по 7 августа будут действовать ограничения движения в сторону улицы Савушкина.

Рабочие заменят асфальт на путепроводе. Схему объезда разместили на сайте ГАТИ. Специалисты просят извинения за временные неудобства и просят водителей учесть информацию при планировании маршрута.

Ранее мы писали, что на трассе "Кола" разведут Ладожский мост во вторник.

Фото: Piter.tv