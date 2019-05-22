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Рабочие заменят асфальт на Планерном путепроводе
Сегодня, 17:32
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Рабочие заменят асфальт на Планерном путепроводе

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В связи с этим движение транспортных средств будет ограничено до 7 августа.

Со вторника, 20 июля, по 7 августа текущего года будут действовать ограничения движения транспортных средств на Планерном путепроводе, сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры. 

Так, с 20 по 24 июля сузят полосу движения в сторону улицы Оптиков. С 25 июля ограничения действовать не будут. С 26 июля по 1 августа на путепроводе введут ограничения с сохранением 3,5 м в обе стороны движения. С 1 по 7 августа будут действовать ограничения движения в сторону улицы Савушкина. 

Рабочие заменят асфальт на путепроводе. Схему объезда разместили на сайте ГАТИ. Специалисты просят извинения за временные неудобства и просят водителей учесть информацию при планировании маршрута. 

Ранее мы писали, что на трассе "Кола" разведут Ладожский мост во вторник.

Фото: Piter.tv

Теги: замена асфальта, планерный путепровод
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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