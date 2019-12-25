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В Приморском районе построят базу компании "Россети Ленэнерго"
Сегодня, 18:02
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mlrnstya

В Приморском районе построят базу компании "Россети Ленэнерго"

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Проект оценивается в 185 млн. рублей. 

В Приморском районе Петербурга на Планерной улице компания "Россети Ленэнерго" за четыре года планирует построить административно-бытовой комплекс, склад и служебный гараж. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного в понедельник, 24 мая. Известно, что проект оценивается в 185 млн. рублей. 

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что строительство базы позволит обеспечить потребителей бесперебойным электроснабжением. Также в Выборгском районе в посёлке Парголово инвестор "ООО "Осиновая роща" планирует возвести локальные очистные сооружения и построить насосную станцию.

Ранее мы писали, что губернатор Петербурга утвердил региональную программу газификации до 2025 года. 

Фото: пресс-служба Смольного; Piter.tv

Теги: база, планерная улица, россети ленэнерго, строительство
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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