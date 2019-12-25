Пятеро азиатов избили петербуржца на Планерной улице

Злоумышленники украли у потерпевшего мобильный телефон и деньги.

Ночью 14 июня в полицию Петербурга обратился мужчина 1989 года рождения, работающий слесарем в автосервисе, и заявил об ограблении. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам потерпевшего, возле дома №69/1 на Планерной улице на него набросились пятеро неизвестных. Они избили его и отобрали мобильный телефон и деньги. Сумма ущерба составила две тысячи рублей.

На вид грабителям 18-27 лет, имеют азиатский тип внешности, ростом около 160-170 см. Они были одеты в темную одежду, один из них прикрыл лицо маской, другой хромал.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".

Ранее мы писали, что полиция поймала мужчин, которые железной дубинкой избили петербуржца.

Фото: Piter.TV