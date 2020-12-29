Это мероприятие приурочено к 78-й годовщине прорыва блокады Ленинграда.

В честь 78-й годовщины прорыва блокады Ленинграда на Пискаревском кладбище петербуржцы выложат из свечей слова "Мы помним". Об этом сообщает пресс-служба администрации Калининского района города.

Мероприятияе состоится в понедельник, 18 января. На Пискаревском кладбище соберутся воспитанники подростково-молодежных клубов, а также руководители клубных формирований.

Отмечается, что акция также пройдет онлайн.

Ранее мы сообщали о том, что Беглов поручил обеспечить видеосвязь для ветеранов ко Дню освобождения Ленинграда от блокады.

Фото: gov.spb.ru