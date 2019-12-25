Беглов поручил обеспечить видеосвязь для ветеранов ко Дню освобождения Ленинграда от блокады

Часть торжественных мероприятий вынужденно пройдет онлайн.

78-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда и 77-ю годовщину полного освобождения Ленинграда будут отмечать в Петербурге с соблюдением всех эпидемиологических мер. Как рассказали в пресс-службе Смольного, традиционные торжественно-траурные церемонии на главных ородских мемориалах состоятся обязательно, но по особому графику и с сокращением численности делегаций.

Часть остальных мероприятий пройдет в сокращенном формате, онлайн-формате или же вовсе перенесется на более поздние даты. Съезд Международной ассоциации общественных организаций блокадников Города-героя Ленинграда, к примеру, состоится только в мае 2021 года. 27 января с Нарышкина бастиона прогремит полуденный выстрел, на Ростральных колоннах зажгутся факелы. Также ветеранам покажут праздничный концерт если не в БКЗ "Октябрьский", так на телевидении.

Под вопросом остаются варианты проведения I Международного историко-культурного патриотического форума "Историческая память" в Таврическом дворце. По поводу онлайн-мероприятий Беглов поручил Комитету по социальной политике и районным администрациям города обеспечить видеоконференцсвязь, чтобы ветераны могли следить за событиями и общаться друг с другом.

Также сообщалось, что большой концерт для ветеранов проведут в Петербурге в январе.

Фото: Piter.TV