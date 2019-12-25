Большой концерт для ветеранов проведут в Петербурге в январе

Концерт состоится только в случае благоприятной эпидемиологической обстановки.

Большой концерт для ветеранов проведут в Петербурге 27 января. Мероприятие приурочено ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады. Концерт состоится на сцене БКЗ "Октябрьский". Об этом рассказал глава комитета по социальной политике Александр Ржананеков

При этом концерт состоится только в случае благоприятной эпидемиологической обстановки.

Также 27 января в Петербурге пройдут иные мероприятия, включая возложение цветов на различных мемориалах.

Суд не стал наказывать клуб "А2" после концерта с 600 посетителями.

Фото: ВК/ БКЗ Октябрьский