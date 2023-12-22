На Пискаревском кладбище открыли мемориальную плиту в память о геноциде населения Ленинграда

Войска Ленинградского и Волховского фронтов 18 января 1943 года прорвали блокаду Ленинграда.

В день 81-й годовщины прорыва блокады Ленинграда к монументу "Мать-Родина" и к мемориалу "Вечный огонь" на Пискаревском мемориальном кладбище возложили цветы и венки. Там же сегодня состоялось открытие Мемориальной плиты в память о геноциде населения Ленинграда и героизме жителей Ленинграда, сообщили в Смольном.

В октябре 2022 года Санкт‑Петербургский городской суд признал геноцидом блокаду Ленинграда оккупационными властями, войсками нацистской Германии и их пособниками. Общее число жертв блокады, по данным прокуратуры, составило более 1 млн человек, а сумма ущерба, нанесенного городу и его жителям, превысила 35 трлн рублей в пересчете на современные деньги. Установлен нанесенный блокадой вред здоровью не только жителям Ленинграда той поры, но и их потомкам.

Войска Ленинградского и Волховского фронтов 18 января 1943 года прорвали блокаду Ленинграда. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года Ленинград награждён медалью "Золотая Звезда", ему присвоено звание "Город-герой".

Выставки о блокаде Ленинграда: куда сходить в Петербурге.

Фото: ВКонтакте/ Пискарёвский мемориал