На Петроградке закроется для движения Малая Разночинная улица

Некоторые дорожные работы будут вестись также в Красногвардейском, Красносельском и Кировском районах.

В нескольких районах города ожидаются перебои в автомобильном движении. Государственная административно-техническая инспекция предупреждает петербуржцев об ограничении движения транспорта по нескольким адресам.

Так, прокладка водопровода до 29 октября затруднит движение на перекрёстке Малой Разночинной улицы и Малого проспекта П.С., а с 30 октября по 23 ноября движение по Малой Разночинной улице от Малого проспекта П.С. до Чкаловского проспекта закроется совсем.

Также до 30 ноября по Московскому шоссе от 3-го Бадаевского проезда до Колпинского шоссе будет трудно проехать из-за ремонта дорожного покрытия. До 31 января 2020 года работы по прокладке канализации ограничат движение по проспекту Энергетиков от Заневского проспекта до Магнитогорской улицы.

Возникнут временные неудобства на улице Чекистов от улицы Тамбасова до Авангардной улицы до 1 ноября, на проспекте Народного Ополчения до 20 ноября, на шоссе Революции от улицы Петра Смородина до Бокситогорской улицы также до 20 ноября.

Помимо перечисленного, до 4 ноября ремонт тротуара затормозит движение транспорта по Турбинной улице от Новоовсянниковской улицы до Промышленной улицы, а прокладка пешеходной галереи помешает автомобилям на улице Бабушкина до 19 ноября.

Напомним, что с сегодняшнего дня на юге КАД на четыре дня перекроют две полосы движения.

Фото: Piter.TV