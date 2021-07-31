  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Петроградской стороне в пожаре погибла женщина
Сегодня, 21:49
20
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

На Петроградской стороне в пожаре погибла женщина

0 0

В общем коридоре обгорела обстановка на площади 30 квадратных метров.

В пятницу вечером, 20 мая, в Петроградском районе Петербурга произошел пожар в квартире. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

На пульт спасателей информация о пожаре поступила в 16:39. На Корпусной улице в двухкомнатной квартире дома №3 началось возгорание. В общем коридоре обгорела обстановка на площади 30 квадратных метров. В результате происшествия погибла женщина. 

На борьбу с огнем отправились 24 спасателя и пять пожарных машин. В 17:30 его потушили.  

Ранее мы сообщали, что квартирный пожар на улице Бурцева потушили 15 спасателей. Они справились за полчаса.

Фото: Piter.tv
 

 

Теги: корпусная, погибшая
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии