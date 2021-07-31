На Петроградской стороне в пожаре погибла женщина

В общем коридоре обгорела обстановка на площади 30 квадратных метров.

В пятницу вечером, 20 мая, в Петроградском районе Петербурга произошел пожар в квартире. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

На пульт спасателей информация о пожаре поступила в 16:39. На Корпусной улице в двухкомнатной квартире дома №3 началось возгорание. В общем коридоре обгорела обстановка на площади 30 квадратных метров. В результате происшествия погибла женщина.

На борьбу с огнем отправились 24 спасателя и пять пожарных машин. В 17:30 его потушили.

Ранее мы сообщали, что квартирный пожар на улице Бурцева потушили 15 спасателей. Они справились за полчаса.

Фото: Piter.tv

