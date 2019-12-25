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Квартирный пожар на улице Бурцева потушили 15 спасателей
Сегодня, 8:26
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Квартирный пожар на улице Бурцева потушили 15 спасателей

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Они справились за полчаса.

В четверг, 19 мая, в Кировском районе произошел пожар. В одной из квартир на улице Бурцева, 20, вспыхнула обстановка площадью 5 "квадратов". Об этом сообщили в  пресс-службе главного управления МЧС РФ по региону.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера около 22 часов. Огонь отправились тушить 15 пожарных. К 22:30 спасатели ликвидировали пламя. 

Сведения о пострадавших не поступали. Устанавливается причина возгорания. 

Ранее на Piter.tv: в Волхове отравились 12 студентов техникума.

Фото: Piter.tv 

Теги: 112, мчс, спасатели, улица бурцева
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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