На Красного Курсанта угнали дорогую иномарку

"Кадиллак" стоимостью 4 миллиона угнали у генерального директора.

У генерального директор коммерческой фирмы украли иномарку за 4 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Черный "Кадиллак" увезли у одного из домов по улице Красного Курсанта. Предположительно, его угнали 20 марта. В полицию по этому поводу обратился 32-летний владелец иномарки.

Стоимость машины составляет 4 миллиона 100 тысяч рублей. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Полиция ищет преступников.

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