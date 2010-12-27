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На Красного Курсанта угнали дорогую иномарку
Сегодня, 11:40
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Rybka123

На Красного Курсанта угнали дорогую иномарку

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"Кадиллак" стоимостью 4 миллиона угнали у генерального директора.

У генерального директор коммерческой фирмы украли иномарку за 4 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Черный "Кадиллак" увезли у одного из домов по улице Красного Курсанта. Предположительно, его угнали 20 марта. В полицию по этому поводу обратился 32-летний владелец иномарки.

Стоимость машины составляет 4 миллиона 100 тысяч рублей. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Полиция ищет преступников.

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Фото: pixabay.com

Теги: кража иномарки, улица красного курсанта
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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