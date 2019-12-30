На Петроградке с дома сняли мемориальную доску с именем Ленина

Мемориальную табличку демонтировали и передали на хранение в музей городской скульптуры, так как дому возвращают исторический облик.

Петербуржцы обратили внимание на исчезновение мемориальной таблички с изображением Ленина в Петроградском районе. Об этом местные жители сообщили в группе группе "Петроградский район Петроградка Чкаловская".

Подписчица отметила, что вместо настенной таблички появится входная дверь в питейное заведение.

Зачем нам история! Какой бы Ленин не был, но это наша история и ее нужно уважать, – отметила подписчица

Глава Петроградского района Александр Громов пояснил в разговоре 78.ru, что памятная доска была установлена в 1969 году. Позже, благодаря архивным документам, собственник дома смог доказать, что на месте доски был исторический вход. Мужчина в КГИОП и попросил вернуть дому исторический облик. Мемориальную табличку демонтировали и передали на хранение в музей городской скульптуры.

В 2018 году в Москве лидеру Rammstein подарили бюст Ленина .

Фото: ВК/ Петроградский район | Петроградка | Чкаловская