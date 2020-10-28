На Первом канале стартует сериал "Тобол"

Сериальная версия появилась из фильма, в нее вошли несколько новых сюжетных линий и батальных сцен.

В понедельник, 26 октября, на Первом канале состоялась премьера сериала "Тобол". В основу сюжета легла одноименная книга Алексея Иванова.

Молодой офицер новой гвардии Петра I Иван Демарин по заданию царя отправляется в пограничный Тобольск. Здесь Иван встречает свою первую любовь и вместе со своим полком оказывается втянутым в заговор местных князей, которые охотятся за золотом Яркенда.

Полнометражный фильм "Тобол", снятый по книге Иванова, вышел в 2019 году. В сериальную версию картины вошли несколько новых сюжетных линий и батальных сцен.

Роли в сериале исполнили Дмитрий Дюжев, Екатерина Гусева, Александр Лазарев, Андрей Бурковский, Павел Табаков и другие актеры. Фильм "Тобол" победил в нескольких номинациях премии "Золотой Орел".

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Видео: YouTube / iVideos