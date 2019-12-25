К переписи населения снимут серию "Смешариков" за 7,8 млн рублей

Премьера состоится не раньше 1 апреля 2021 года.

К Всероссийской переписи населения появится спецсерия "Смешариков" под названием "Перепись – дело коллективное". Ее покажут в эфире детских телеканалов не раньше 1 апреля 2021 года. Об этом пишет РБК.

Контракт между Росстатом и АО "КРОС" был заключен еще в 2019 году. Основной целью специального выпуска "Смешариков" является привлечь внимание аудитории к Всероссийской переписи населения.

За подготовку соответствующей серии производитель "Смешариков" получит 7,8 млн рублей. Хронометраж составит 13 минут. Зрители увидят на экране полюбившихся персонажей: Кроша, Нюшу, Ежика, Бараша, Пина, Копатыча, Совунью, Кар Карыча, Лосяша и Биби.

Мультик можно будет посмотреть на официальных аккаунтах проекта "Смешарики", а также в эфирах детских телеканалов, например "Карусели". По контракту в мультике должна быть песня, текст и музыка, утвержденная заказчиком – АО "КРОС".

В целом информационная поддержка обойдется Росстату в 915 млн рублей. Кроме мультика к переписи населения подготовят онлайн-игру и серию подкастов.

Ранее мы писали, что новые сезоны "Смешариков" планируют запустить до 2025 года.

Фото: Instagram / smeshariki_official