На Передовиков маленькая девочка пострадала во время салюта

В Красногвардейском районе пострадала девочка от искр салюта. Ребенок получил серьезные ожоги.
По информации "Невских Новостей", инцидент произошел на улице Передовиков в 23:00 накануне, 21 августа. Пострадавшую отвезли в больницу. Медики диагностировали у маленькой пациентки термический ожог второй степени.
Врачи приняли решение отпустить больную на амбулаторное лечение. Подробности случившегося уточняются.
Ранее на Piter.tv: пенсионерка из Купчино в течение двух лет инвестировала крупные суммы денег в мошенническую фирму.
Фото: Pxhere
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