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На Передовиков маленькая девочка пострадала во время салюта
Сегодня, 13:00
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На Передовиков маленькая девочка пострадала во время салюта

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Малышка получила ожоги от искр.

В Красногвардейском районе пострадала девочка от искр салюта. Ребенок получил серьезные ожоги. 

По информации "Невских Новостей", инцидент произошел на улице Передовиков в 23:00 накануне, 21 августа. Пострадавшую отвезли в больницу. Медики диагностировали у маленькой пациентки  термический ожог второй степени. 

Врачи приняли решение отпустить больную на амбулаторное лечение. Подробности случившегося уточняются.

Ранее на Piter.tv: пенсионерка из Купчино в течение двух лет инвестировала крупные суммы денег в мошенническую фирму.

Фото: Pxhere

 

Теги: ожоги от салюта, попала в больницу, пострадал ребенок, улица передовиков
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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