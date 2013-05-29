На Передовиков маленькая девочка пострадала во время салюта

Малышка получила ожоги от искр.

В Красногвардейском районе пострадала девочка от искр салюта. Ребенок получил серьезные ожоги.

По информации "Невских Новостей", инцидент произошел на улице Передовиков в 23:00 накануне, 21 августа. Пострадавшую отвезли в больницу. Медики диагностировали у маленькой пациентки термический ожог второй степени.

Врачи приняли решение отпустить больную на амбулаторное лечение. Подробности случившегося уточняются.

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