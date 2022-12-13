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На Пейзажной улице мусоровоз провалился в яму
Сегодня, 20:20
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На Пейзажной улице мусоровоз провалился в яму

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На помощь водителю приехал грузоподъемник.

В Красногвардейском районе мусоровоз застрял в яме. Об этом сообщили в  группе "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте".

Инцидент произошел сегодня, 12 февраля, на Пейзажной улице. Машина не смогла выехать, оказавшись задними колесами в глубокой луже с грязью.

На помощь водителю приехал грузоподъемник. Пять работников пытались помочь автомобилисту. 

Ранее на Piter.tv: в Петербурге избили блогера Кирилла Шучера за пошлый пранк.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП. Санкт-Петербург

Теги: дтп на пейзажной, мусоровоз, пейзажная улица, яма
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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