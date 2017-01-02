На Партизана Германа женщина сбила 7-летнюю девочку

В Красносельском районе Петербурга женщина сбила девочку. Об этом сообщил отдел пропаганды ГИБДД.
По предварительной информации 26 декабря в 13:55 на партизана Германа, 6 женщина за рулём автомобиля КИА вне зоны пешеходного перехода наехала на 7-летнюю девочку, внезапно выбежавшую на дорогу. В результате ребёнка госпитализировали в больницу.
По факту дтп проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее ГАЗель сбила коляску с двухлетней девочкой на Орджоникидзе.
Фото: pixabay
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