На Парнасе появятся две поликлиники

Речь идет о детском и взрослом медицинских учреждениях.

В течение года в историческом районе Парнаса планируют построить взрослую и детскую поликлиники, сообщил глава администрации Выборгского района Валерий Гарнец.

Застройщики закончили стадию проектирования объектов. Треть планируемого объема социальной структуры Парнаса готова, местные власти продолжают содействовать застройщикам.

Отмечается, что детская поликлиника будет рассчитана на 330 посещений в сутки, а взрослая – на 900. В дальнейшем планируется построить 7 школ и 10 детсадов.

Ранее мы писали, что школу в Шушарах на 1375 мест построит ООО "КВС".

Фото: Piter.TV