На Парфеновской улице малыш опрокинул на себя тарелку с кипятком

Годовалый ребенок попал в детскую больницу с серьезными ожогами.

В Адмиралтейском районе Петербурга малыш облился горячей водой и попал в больницу. По информации Piter.tv, маленький мальчик находится в тяжелом состоянии.

Из квартиры на Парфеновской улице годовалого ребенка госпитализировали в детскую больницу. Малыш повредил 13% тела, врачи диагностировали у него серьезные ожоги.

Известно, что ребенок воспитывается в полной семье. Родители занимают руководящие должности.

Ранее на Piter.tv сообщили, что мать 8-летнего школьника обвинила 40-летнего мужчину в изнасиловании ее сына.

Фото: Piter.tv