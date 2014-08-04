  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Парфеновской улице малыш опрокинул на себя тарелку с кипятком
Сегодня, 11:14
130
mapero Добавить в Яндекс.Новости

На Парфеновской улице малыш опрокинул на себя тарелку с кипятком

0 0

Годовалый ребенок попал в детскую больницу с серьезными ожогами.

В Адмиралтейском районе Петербурга малыш облился горячей водой и попал в больницу. По информации Piter.tv, маленький мальчик находится в тяжелом состоянии.

Из квартиры на Парфеновской улице годовалого ребенка госпитализировали в детскую больницу. Малыш повредил 13% тела, врачи диагностировали у него серьезные ожоги. 

Известно, что ребенок воспитывается в полной семье. Родители занимают руководящие должности. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что мать 8-летнего школьника обвинила 40-летнего мужчину в изнасиловании ее сына.

Фото: Piter.tv

Теги: больница детская, кипяток, недосмотр родителей, облился кипятком, ребенок
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
emovnes
Сегодня 12:00

Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 4469 1573 1208 4571

Заранее большое человеческое спасибо.
 

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии