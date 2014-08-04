На Парфеновской улице малыш опрокинул на себя тарелку с кипятком

В Адмиралтейском районе Петербурга малыш облился горячей водой и попал в больницу. По информации Piter.tv, маленький мальчик находится в тяжелом состоянии.
Из квартиры на Парфеновской улице годовалого ребенка госпитализировали в детскую больницу. Малыш повредил 13% тела, врачи диагностировали у него серьезные ожоги.
Известно, что ребенок воспитывается в полной семье. Родители занимают руководящие должности.
Ранее на Piter.tv сообщили, что мать 8-летнего школьника обвинила 40-летнего мужчину в изнасиловании ее сына.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Здравствуйте. Прошу о помощи.
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.
Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
Номер моей карты: 4469 1573 1208 4571
Заранее большое человеческое спасибо.