На Парашютной улице школьница отравилась обезболивающим и попала в больницу

Девочка выпила слишком много таблеток.

Накануне, 29 апреля, дома на Парашютной улице семиклассница отравилась отравилась таблетками. Девочка выпила слишком много обезболивающих.

По информации Piter.tv, школьницу госпитализировали в детскую больницу. Сейчас она находится в тяжелом состоянии.

Полицейские опросили мать подростка. Женщина рассказала, что ее дочь приняла около 15 таблеток различных препаратов от головной боли. Причину случившегося родитель не назвала.

Добавим, что ребенок живет с мамой. Семья считается благополучной. Девочка на учетах не состоит.

Ранее на Piter.tv: в Приморском районе шестикласснику стало плохо на детской площадке после употребления неизвестного вещества.

Фото: Piter.tv