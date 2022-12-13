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На Парашютной улице школьница отравилась обезболивающим и попала в больницу
Сегодня, 10:42
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На Парашютной улице школьница отравилась обезболивающим и попала в больницу

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Девочка выпила слишком много таблеток.

Накануне, 29 апреля, дома на Парашютной улице семиклассница отравилась отравилась таблетками. Девочка выпила слишком много обезболивающих. 

По информации Piter.tv, школьницу госпитализировали  в детскую больницу. Сейчас она находится в тяжелом состоянии. 

Полицейские опросили мать подростка. Женщина рассказала, что ее дочь приняла около 15 таблеток различных препаратов от головной боли. Причину случившегося  родитель не назвала.

Добавим, что ребенок живет с мамой. Семья считается благополучной. Девочка на учетах не состоит.

Ранее на Piter.tv: в Приморском районе шестикласснику стало плохо на детской площадке после употребления неизвестного вещества.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, отравилась таблетками, парашютная улица, полиция, скорая
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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