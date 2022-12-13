На Парашютной улице школьница отравилась обезболивающим и попала в больницу

Накануне, 29 апреля, дома на Парашютной улице семиклассница отравилась отравилась таблетками. Девочка выпила слишком много обезболивающих.
По информации Piter.tv, школьницу госпитализировали в детскую больницу. Сейчас она находится в тяжелом состоянии.
Полицейские опросили мать подростка. Женщина рассказала, что ее дочь приняла около 15 таблеток различных препаратов от головной боли. Причину случившегося родитель не назвала.
Добавим, что ребенок живет с мамой. Семья считается благополучной. Девочка на учетах не состоит.
Ранее на Piter.tv: в Приморском районе шестикласснику стало плохо на детской площадке после употребления неизвестного вещества.
Фото: Piter.tv
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