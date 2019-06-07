На ПМЭФ запустили новый завод по производству аммиака в Кингисеппе

В год на заводе смогут изготовлять один миллион аммиака.

Новый завод по производству аммиака компании "ЕвроХим" в городе Кингисепп Ленинградской области ввели в эксплуатацию в рамках ПМЭФ-2019. Запуск нового завода был запущен в режиме видеосвязи, сообщает корреспондент Piter.TV.

На запуске присутствовали министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, заместитель министра иностранных дел Италии Манлио Ди Стефано, спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов и губернатор области Александр Дрозденко.

Договор о строительстве завода по производству аммиака был подписал на ПМЭФ-2016. Объем инвестиций – более $1 млрд. В год на заводе смогут изготовлять один миллион аммиака.

На ПМЭФ ранее озвучили информацию о том, что пробные поезда по мосту через Амур в Китай запустят в конце 2019 года.

Видео: 5K-agency/ YouTube