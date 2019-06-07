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Вчера, 22:55
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На ПМЭФ китайская съёмочная группа не нашла общий язык с русским роботом

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Всему виной - языковой барьер.

В пятницу, 7 июня, на ПМЭФ китайская съёмочная группа не нашла общий язык с русским роботом. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий. 

По словам корреспондента, всему виной языковой барьер.

Судя по всему получается не очень,  языковой барьер имеет место

сообщает корреспондент

На кадрах видно, что съемочная группа из Китая с интересом осматривает русского робота. Умная машина приветствует молодых людей, но они не понимают о чем идет речь. В итоге "человек из гаек" подает руку девушке и говорит, что рад их видеть.

Напомним, экономический форум проходит в Северной столице с 6 по 9 июня. В рамках мероприятия выступят президент России Владимир Путин, генсек ООН Антониу Гутерриш и лидер Китая Си Цзиньпинь. Также участников события ждет насыщенная культурная программа.

Ранее мы сообщали о том, что на Комендантском проспекте убрали рой пчел, но они вернулись

Видео:Piter.TV

Теги: новости спб, пмэф
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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