В пятницу, 7 июня, на ПМЭФ китайская съёмочная группа не нашла общий язык с русским роботом. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.
По словам корреспондента, всему виной языковой барьер.
Судя по всему получается не очень, языковой барьер имеет место
сообщает корреспондент
На кадрах видно, что съемочная группа из Китая с интересом осматривает русского робота. Умная машина приветствует молодых людей, но они не понимают о чем идет речь. В итоге "человек из гаек" подает руку девушке и говорит, что рад их видеть.
Напомним, экономический форум проходит в Северной столице с 6 по 9 июня. В рамках мероприятия выступят президент России Владимир Путин, генсек ООН Антониу Гутерриш и лидер Китая Си Цзиньпинь. Также участников события ждет насыщенная культурная программа.
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Видео:Piter.TV
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