На Октябрьской улице 23 мая ограничат движение из-за съемок фильма

Ограничения связаны со съемками фильма "Мерзлая земля".

В понедельник, 23 мая, движение транспорта по Октябрьской улице будет ограничено в связи со съемками кинофильма. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту.

Ограничения будут введены с 11:00 до 23:00. Вдоль домов 15-17/3 в этот день будет приостанавливаться движение, но не более чем на 15 минут в течение часа. Также в период с 00:00 до 23:00 будет запрещена остановка транспорта на участке Октябрьской улицы и на набережной Комсомольского канала.

Ограничения связаны со съемками фильма "Мерзлая земля".

Из-за "Фестиваля ЗСД" движение по платной скоростной магистрали будет временно перекрыто.

Фото: pexels