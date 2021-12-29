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На Октябрьской набережной загорелась двухкомнатная квартира
Сегодня, 20:09
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На Октябрьской набережной загорелась двухкомнатная квартира

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Пожар ликвидировали до прибытия спасателей. Сведения о пострадавших не поступали.

Во вторник, 25 января, в двухкомнатной квартире в Невском районе Петербурга произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу. 

Информация о возгорании поступила на пульт спасателей в 19:21. По данным МЧС, на Октябрьской набережной в доме 80, корпус 2, в двухкомнатной отдельной квартире начался пожар. В комнате площадью 15 квадратных метров происходило горение обстановки на площади 5 квадратных метров.

Пожар ликвидировали до прибытия спасателей. Сведения о пострадавших не поступали.

На борьбу с огнем отправились 10 пожарных и 2 спецмашины. 

Ранее обгоревший труп мужчины нашли после пожара в деревне под Гатчиной. Горел частный дом на площади 104 квадратных метров.

Фото: Piter.tv
        
 

Теги: квартира, огонь, октябрьская набережная
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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