На Октябрьской набережной загорелась двухкомнатная квартира

Пожар ликвидировали до прибытия спасателей. Сведения о пострадавших не поступали.

Во вторник, 25 января, в двухкомнатной квартире в Невском районе Петербурга произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу.

Информация о возгорании поступила на пульт спасателей в 19:21. По данным МЧС, на Октябрьской набережной в доме 80, корпус 2, в двухкомнатной отдельной квартире начался пожар. В комнате площадью 15 квадратных метров происходило горение обстановки на площади 5 квадратных метров.

Пожар ликвидировали до прибытия спасателей. Сведения о пострадавших не поступали.

На борьбу с огнем отправились 10 пожарных и 2 спецмашины.

Ранее обгоревший труп мужчины нашли после пожара в деревне под Гатчиной. Горел частный дом на площади 104 квадратных метров.

Фото: Piter.tv



