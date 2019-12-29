На Октябрьской набережной проходят антитеррористические учения

Учения продлятся до часу дня.

В среду, 11 марта, в Петербурге начались антитеррористические учения. Они проходят на территории стендового испытательного комплекса №48 Крыловского государственного научного центра на Октябрьской набережной, 44. Об этом сообщил оперативный петербургский штаб национального антитеррористического комитета.

Учения продлятся до часу дня. В них примут участие сотрудники спецслужб и правоохранительных органов. Специалисты будут решать задачи, связанные с предотвращением терроризма.

Из-за учений на Октябрьской набережной может быть затруднено движение.

Ранее выборгские службы учились ликвидировать очаг африканской чумы свиней.

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