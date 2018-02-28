На Охтинской дети кидали тяжелые предметы в машины и людей

В Мурино участились случаи подросткового хулиганства. Дети бросают в машины и людей опасные предметы.

В Мурино местные дети нашли себе опасное развлечение: они кидают тяжелые предметы в припаркованные автомобили, а также в проходящих мимо людей. Такую информацию подтверждают записи с камер видеонаблюдения. Их опубликовал в социальных сетях неравнодушный петербуржец, который хочет предостеречь горожан об опасности.

Известно, что последний такой инцидент произошел по улице Охтинская около жилого дома под номером 10 корпус 1. Активист рассказал, что в нескольких сантиметрах от человека упала пепельница. Еще через пару минут в его машину “прилетела” стеклянная бутылка.

Пока что личности хулиганов не установлены, детей разыскивает полиция.

Напомним, что ранее в Девяткино в петербурженку с ребенком неизвестные бросили кирпич.

Видео и фото: Вконтакте/Девяткино Online

