В Девяткино покушаются на активистку, которая поднимает проблему незаконных свалок

В Петербурге жительница "Девяткино" боится, что на нее могут совершить покушение.

В Санкт-Петербурге жительница "Девяткино" несколько раз попадала в "опасные" ситуации. Жители района подозревают, что на местах происшествия девушка оказывается не случайно.

В понедельник, на улице Арсенальной, когда Полина Кочкина шла со своим ребенком в школу, с дома № 5 упал тяжелый предмет. Предположительно, это был противовес от стиральной машины. От несчастного случая девушку спасло чудо.

Также, накануне Полина находилась около мусорной свалки в Мурино, а ранее выступала за отставку губернатора Ленинградской области Дрозденко, потому что тот не решает острые социальные проблемы.

В настоящее время сотрудникам полиции предстоит выяснить было это случайностью или нет.

Видео: YouTube - Девяткино Мурино