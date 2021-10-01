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На Новой Голландии открыли галерею цифрового искусства "Цифергауз"

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Открытие состоялось 1 октября.

В пятницу, 1 октября, в здании "Дома 12" на острове Новая Голландия открылась галерея цифрового искусства "Цифергауз". Об этом сообщает пресс-служба компании "Газпром нефть", которая и является создателем экспозиции. 

В новом пространстве для петербуржцев подготовили выставки зарубежных и российских медиа-художников, кинопоказы, лекции и мастер-классы. Для этих целей пространство оснастили проекционными экранами различных форм, современными проекторами-шаттлами и концертной акустикой. 

Первым арт-объектом галереи стали "Цифровые двойники", с помощью которых зрители смогут увидеть себя глазами искусственного интеллекта.

Также на выставке представлены кинетический "Калейдоскоп", подражающий фонтанам-шутихам Петергофа и пространство "Глаз" из 323 зеркальных граней. Ежегодно в галерее будет 2-3 обновления основной экспозиции.

Ранее мы писали в "Севкабель Порту" появился новый арт-объект в виде огромного кольца.

Видео и фото: пресс-служба "Газпром нефть"

Теги: галерея, новая голландия, цифровое искусство
Категории: Культура, Новости СПб, Лента новостей,

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