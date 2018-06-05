МВД: на Ново-Александровской улице в заброшенном доме дети взрывали петарды

Очевидцы, услышав шум, подумали, что обрушилось здание и вызвали экстренные службы.

В 15:34 19 августа появилась информация о том, что на Ново-Александровской улице, 5 обрушилось здание и под завалами могут быть люди. Однако, в МЧС по Санкт-Петербургу Piter.TV данную информацию не подтвердили.

По данным МЧС, обрушения здания на Ново-Александровской улице не было. По данным МВД, в заброшенном доме находились дети, которые баловались с петардами. Полицию и МЧС вызвали взрослые. Детей вывели из здания, пострадавших нет.

Как сообщили позднее Piter.TV в пресс-службе администрации Невского-района, к заброшенному дому приезжали сотрудники полиции, в доме был один ребенок.

В конце прошлой недели в Волхове обрушилось здание, погибли два человека.

Фото: Piter.TV