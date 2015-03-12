На "Ночи музеев" все автобусы будут стартовать от остановки Адмиралтейский проспект, 6

Здесь же они будут и финишировать.

В Петербурге перенесли главную автобусную остановку, от которой будут отправляться автобусы в часы "Ночи музеев". Об этом сообщили в официальной группе акции в соцсети "ВКонтакте".

Участникам мероприятия придется ждать транспорт на Адмиралтейском проспекте, 6. Остановка находится напротив Александровского сада, между Гороховой улицей и Невским проспектом. Отметим, что здесь же будут и завершать свой маршрут автобусы.

Напомним, что во время "Ночи музеев" будут работать специальные автобусные маршруты. Автобусами можно воспользоваться по единому билету мероприятия с 23:00 до 06:00. Во время разводки мостов автобусы будут соединять Васильевский остров и Петроградскую сторону.

Ранее на Piter.tv: объявлена программа "Ночи музеев" в Петербурге 2022.

Фото: ВКонтакте / Ночь музеев