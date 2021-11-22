На Невском воинском кладбище стартовала акция "Вахта Памяти"

Участники церемонии вспомнили защитников Ленинграда и возложили цветы к мемориалу.

В Северной столице стартовала Всероссийская акция "Вахта Памяти-2022". Церемония открытия состоялась на Невском воинском кладбище у мемориала "Журавли".

На мероприятии выступил спикер городского парламента Александр Бельский. Он поблагодарил поисковые отряды за работу. Председатель ЗакСа отметил, что добровольцы сохраняют неразрывную связь поколений. Так, за последние 30 лет было найдено и перезахоронено свыше 30 тыс. воинов.

Участники церемонии вспомнили защитников Ленинграда и возложили цветы к мемориалу.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге стартовала акция по озеленению города.

Фото: Pexels