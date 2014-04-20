В Петербурге стартовала акция по озеленению города

Все желающие могут своими руками посадить молодое дерево или кустарник. Помогут им в этом садовники.

В пятницу, 22 апреля, в Северной столице стартовала весенняя акция по озеленению города. Всем желающим предлагают посадить своими руками кустарники или молодые деревья. Помогут горожанам профессиональные садовники. Об этом сообщили в официальной группе Калининского района.

Брать инструменты на работы не нужно. Всем необходимым обещают снабдить. Жителям Северной столицы выдадут саженцы. Известно, что садово-парковое хозяйство подготовило свыше 280 деревьев и 1 150 кустарников.

Чтобы стать участником акции, необходимо пройти регистрацию. Записаться на работы можно по телефону Комитета по благоустройству (812) 576-01-09.

Ранее на Piter.tv: день благоустройства в Петербурге пройдет 30 апреля.

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