В Петербурге стартовала акция по озеленению города

В пятницу, 22 апреля, в Северной столице стартовала весенняя акция по озеленению города. Всем желающим предлагают посадить своими руками кустарники или молодые деревья. Помогут горожанам профессиональные садовники. Об этом сообщили в официальной группе Калининского района.
Брать инструменты на работы не нужно. Всем необходимым обещают снабдить. Жителям Северной столицы выдадут саженцы. Известно, что садово-парковое хозяйство подготовило свыше 280 деревьев и 1 150 кустарников.
Чтобы стать участником акции, необходимо пройти регистрацию. Записаться на работы можно по телефону Комитета по благоустройству (812) 576-01-09.
Ранее на Piter.tv: день благоустройства в Петербурге пройдет 30 апреля.
Фото: Pexels
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