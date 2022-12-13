На Невском проспекте утром мужчину мужчина попал под машину два раза

Сначала пешехода сбила иномарка, в результате чего мужчина отлетел на несколько метров.

Сегодня, 25 марта, в центре Петербурга произошло двойное ДТП. На перекрестке Невского и Литейного проспектов горожанин дважды попал под машину. Инцидент произошел в шесть утра.

Сначала пешехода сбила иномарка, в результате чего мужчина отлетел на несколько метров. Затем на него наехал кроссовер. Об этом сообщили в tg-канале "Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Очевидец отметил, что второй автомобиль немного "взлетел", когда наехал на пострадавшего.

Обстоятельства случившегося выясняются. Уточняется информация о состоянии пешехода.

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Фото: Piter.tv