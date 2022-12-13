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На Невском проспекте утром мужчину мужчина попал под машину два раза
Сегодня, 11:54
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На Невском проспекте утром мужчину мужчина попал под машину два раза

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Сначала пешехода сбила иномарка, в результате чего мужчина отлетел на несколько метров.

Сегодня, 25 марта, в центре Петербурга произошло двойное ДТП. На перекрестке Невского и Литейного проспектов горожанин дважды попал под машину. Инцидент произошел в шесть утра.

Сначала пешехода сбила иномарка, в результате чего мужчина отлетел на несколько метров. Затем на него наехал кроссовер. Об этом сообщили в tg-канале "Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Очевидец отметил, что второй автомобиль немного "взлетел", когда наехал на пострадавшего.

Обстоятельства случившегося выясняются. Уточняется информация о состоянии пешехода.

Ранее на Piter.tv: пропавшего в горах Приморья мужчину нашли в центре Петербурга.

Фото: Piter.tv

Теги: задавила машина, литейный проспект, невский проспект, попал под машину
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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