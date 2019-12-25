На Невском проспекте пустует почти 15% помещений

Увеличение количества свободных помещений в свою очередь привело к снижению арендных ставок.

Рекордный рост вакантности коммерческих помещений зафиксирован на основных торговых улицах Петербурга. Об этом сказано в исследовании агентства недвижимости JLL.

На данный момент в городе остаются пустыми 12,9% помещений, это максимальный процент за последние 6 лет. На Невском проспекте пустуют 14,9% потенциальных торговых площадок.

Увеличение количества свободных помещений в свою очередь привело к снижению арендных ставок. В июне "метр" на Невском проспекте стоил от 7,5 до 13 тыс. рублей, то к концу сентября он стоит 7000-11000 рублей.

Больше всего сокращение присутствия прослеживается среди заведений общепита, магазинов обуви, одежды и аксессуаров.

В России не будут закрывать торговые центры во время второй волны COVID-19.

Фото:Piter.TV