На Невском проспекте около подрались парень и девушка около ресторана

По словам очевидцев, мужчина очень сильно бил обидчицу и орал на нее.

Накануне, 23 октября, на Невском проспекте произошла драка между девушкой и молодым человеком. Они начали ругаться и бить друг друга около сетевого ресторана "Бургер Кинг". Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По словам свидетелей случившегося, более агрессивным был мужчина. Он очень кричал и сильно бил подругу. На месте скандала собрались горожане. Они попытались разнять пару.

Позже приехали полицейские. Она забрали девушку. Однако та оказалась не из робких. Петербурженка вырвалась и продолжила кричать. Подробности уточняются.

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